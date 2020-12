Comeback von Roger Federer bei den Australian Open noch offen: "Wird knapp"

Das Comeback von Tennis-Superstar Roger Federer könnte sich weiter verzögern, die Teilnahme des Schweizers am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres 2021 ist noch ungewiss. „Es wird knapp mit den Australian Open“, sagte der 39-Jährige am Sonntag in einem SRF-Interview. „Ich habe gehofft, dass ich bereits im Oktober bei 100 Prozent bin, das war ich leider nicht - und bin es auch heute noch nicht“, berichtete der 20-malige Grand-Slam-Sieger. „Ich wünschte, ich wäre weiter, aber ich bin trotzdem zufrieden, wo ich stehe.“ Anzeige

Federer hat in diesem Jahr bei den Australian Open im Januar in Melbourne gespielt, wo er mit Adduktorenproblemen im Halbfinale ausgeschieden war. Danach trat er in Kapstadt nur noch zu einem Show-Match gegen den Spanier Rafael Nadal an und musste sich einer Arthroskopie im rechten Knie unterziehen. Im Juni folgte ein weiterer Eingriff. „Die zweite Knieoperation ist ein mega Dämpfer gewesen, in den letzten sechs Monaten ist es aber stetig vorwärts gegangen“, sagte der Weltranglisten-Fünfte.