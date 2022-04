Comet macht das Spiel und Gettorf die Tore

Aus Sicht der Gäste ein überaus frustrierender Zwischenstand, schließlich beschränkte sich das Spielgeschehen in einigen Phasen fast ausschließlich auf den Strafraum der Gettorfer. Besser wurde es auch im zweiten Abschnitt nicht, denn es gab gleich den nächsten Nackenschlag: Eine Ecke der Gastgeber wurde verlängert, landete am zweiten Pfosten, wo der völlig ungedeckte Niklas Wolf einnicken durfte – 3:0 (48.). In Folge des deutlichen Vorsprungs kam der GSC besser ins Spiel und konnte seine fußballerischen Qualitäten nun auch sehr überzeugend zum Ausdruck bringen. Zudem nahm auch jeder einzelne Gettorfer aktiver am Spielgeschehen teil.

Gut festmachen lässt sich dies beispielsweise an Hannes Profitlich. In Hälfte eins war bei ihm noch Alibi-Zweikampfführung festzustellen und das die Partie ein wenig an ihm vorbeilief. Doch davon war nun nichts mehr zu sehen. In ein nun doch sehr spielfreudiges GSC-Team fügte auch er sich nahtlos ein. Und die persönliche Belohnung für den GSC-Kicker blieb nicht aus: Nach einer Ecke landete das Leder bei Profitlich, der dieses resolut zum 4:0 in die Maschen drosch (55.).