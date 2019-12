Gründer von "Common Goal": Darum spendet Jürgen Klopp ein Prozent seines Gehalts

Viel Charakter zeigte Jürgen Klopp auf der FIFA-Gala, bei der er nicht nur zum Welttrainer des Jahres ernannt wurde, sondern zudem verkündete, künftig im Rahmen des Common-Goal-Programms ein Prozent seines Gehalts für wohltätige Zwecke zu spenden. "Es gibt Menschen, die nicht in so einer Situation sind, und ich bin sehr glücklich und stolz, ankündigen zu dürfen, dass ich ein Mitglied der Common-Goal-Familie bin", sagte Klopp in seiner Dankesrede nach der Welttrainer-Kür. In dem Programm spenden Profis, Trainer und Funktionäre einen Bruchteil ihres Salärs für wohltätige Zwecke. Andere Mitglieder sind Weltfußballerin Megan Rapinoe und Mats Hummels von Borussia Dortmund.

Thomas Preiss, Welttrainer Jürgen Klopp hat das Unternehmen "Common Goal" bei der seiner Rede auf der FIFA-Gala Ende September erwähnt. Wie haben Sie darauf reagiert? Das war sicher der größte Moment in der Öffentlichkeit für uns seit der Gründung im August 2017. Es freut uns sehr, dass wir die Bühne gemeinsam mit Jürgen Klopp nutzen konnten, um auch eine Botschaft zur Rolle des Fußballs als Motor für gesellschaftliche Entwicklung an die versammelte Fußball-Familie zu richten. Es hilft der Entwicklung von Common Goal selbstverständlich enorm, wenn sich hochrangige Persönlichkeiten aus dem Fußball der Bewegung anschließen. Und Jürgen Klopp ist sicherlich eine Persönlichkeit, die aufgrund der Sympathiewerte, Strahlkraft, Authentizität und natürlich aufgrund des sportlichen Erfolgs einen unglaublich positiven Einfluss auf die Menschen hat. Wir freuen uns sehr, dass wir den Weg gemeinsam mit ihm bestreiten können.

Drama pur: Die magischen Momente des Jürgen Klopp Jürgen Klopp hat in seiner Karriere bereits einige emotionale Szenarien erlebt. Der SPORTBUZZER zeigt die magischen Momente des Jürgen Klopp. ©

Anzeige

Nach Klopp-Aufruf: Internetseite zusammengebrochen

Hat es sich bemerkbar gemacht, dass der Liverpool-Coach das Unternehmen erwähnt hat? Der unmittelbarste Effekt war der Zusammenbruch unserer Internetseite. (lacht) Jürgen Klopp hat in seiner Rede dazu aufgerufen, dass die Leute uns googeln sollen. Es war alles aber nicht abzusehen oder von langer Hand geplant. Wer Jürgen kennt, der weiß, dass er ein sehr spontaner Mensch ist. Melden sich Sportler bei Ihnen oder müssen Sie schon eher auf die Leute zugehen? Es ist eine Mischung aus beidem. Wir werden regelmäßig vor allem über unsere Social-Media-Kanäle von Spielern und Trainern kontaktiert, die in den Medien von Common Goal gehört oder gelesen haben und sich daraufhin in Eigeninitiative bei uns melden. Allerdings stellt es eher die Ausnahme dar, dass es sich dabei um die ganz großen Namen im Fußball, wie zum Beispiel Giorgio Chiellini handelt, der sich unmittelbar nach dem öffentlichen Launch von Common Goal per Email bei uns gemeldet hat. Insgesamt ist es bisher ein sehr organisches Wachstum. Wir gehen auch gezielt auf Persönlichkeiten zu, von denen wir glauben, dass sie einen sehr wertvollen Beitrag über den monetären Teil hinaus leisten können.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp zum Klub-WM-Titel: Mir fehlen die Worte

Und wie lieft die Kontaktaufnahme zu Klopp? Wir stehen seit dem Beginn der Initiative im Jahr 2017 im engen Austausch mit dem Management von Jürgen Klopp, das mit Julian Nagelsmann ein weiteres Mitglied betreut – dazu zählte auch mal Mats Hummels. Julian und Mats waren mit die ersten, die sich der Initiative angeschlossen haben. Wir hatten die Möglichkeit, mit Jürgen zu sprechen und konnten ihn von unserem Ansatz überzeugen. Welche Kategorie Fußballer kommen auf Sie zu? Ein recht bunter Mix - mittlerweile vereint das Common-Goal-Team Spieler und Trainer aus über 30 Nationen, bei einem nahezu ausgeglichenen Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Darüber hinaus sind es überwiegend Spieler, die sich nicht mit dem Gedanken beschäftigen, eine Stiftung zu gründen, aber dennoch ihre Möglichkeiten nutzen wollen, etwas einfach und effizient über den Fußball an weniger privilegierte Menschen in unserer Gesellschaft zurückzugeben.

Investment und Kommunikation vereinheitlichen

Gibt es Fußball-Stars, die Sie gerne als Common-Goal-Mitglied sehen würden? Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir weitere einflussreiche Namen für Common Goal begeistern können. Manuel Neuer vom FC Bayern, Héctor Bellerín vom FC Arsenal oder auch Raheem Sterling von Manchester City nutzen ihre Plattform bereits sehr proaktiv. Es ist auch gut, wenn sich Leute individuell engagieren. Wir glauben aber sehr stark daran, dass die Wirkung deutlich erhöht werden kann, wenn man zusammenarbeitet. Man muss schauen, wie man Investment und Kommunikation vereinheitlichen und auf ein höheres Niveau bringen kann. Wir wollen am Ende ein zuhause bieten, wo sich die Sportler eben auch im kollektiven Ansatz wiederfinden – ohne, dass sie an Individualität einbüßen.

Von Neymar bis Ronaldo: Das sind die teuersten Transfers im Weltfußball Der SPORTBUZZER blickt auf die Mega-Transfers der Fußball-Geschichte. © imago

Wie läuft die Umsetzung der Projekte ab? Wir haben in den vergangenen 15 Jahren mit "streetfootballworld" ein globales Portfolio von Fußball-Wohltätigkeitsorganisationen aufgebaut, deren Implementierungsstandards und Wirkung wir kontinuierlich überprüfen sowie sicherstellen. Insgesamt gehören diesem Portfolio aktuell 132 Organisationen an, die in 80 Ländern der Welt aktiv sind und über den Fußball lokal Sozialwirkungen zu verschiedenen Themen erzielen - beispielsweise die Gleichberechtigung der Geschlechter in Indien, Friedensbildung in Kolumbien oder die Integration geflüchteter Menschen in Deutschland. Suchen Sie dann gezielt Mitglieder für die Projekte aus? Wir bringen die Spieler und Trainer auf Basis ihrer jeweiligen Präferenzen mit den passenden Projekten zusammen. Wir unterstützen mit den eingesammelten Spenden bereits 43 Einzelprojekte beziehungsweise Organisationen. Darüber hinaus besteht für Spieler und Trainer aber auch die Möglichkeit, die Spenden in einen kollektiven Fonds zu geben, der für Großprojekte geeignet ist.

Ziemlich magische Momente

Machen sich die Mitglieder auch Bilder von den weltweiten Aktionen? Absolut. Viele der Spieler und Trainer, die sich uns angeschlossen haben, nehmen diese Möglichkeit wahr. So haben sich von unseren deutschen Mitgliedern beispielsweise schon Julian Nagelsmann, Dennis Aogo und Alexander Esswein das in Deutschland beheimate Projekt Kickfair angeschaut. Und mit Serge Gnabry waren wir in der Heimat seines Vaters, der Elfenbeinküste. Dort unterstützt Serge das Projekt Tackle Africa, das sich vor allem der Gesundheitserziehung von jungen Menschen mit Hinblick auf HIV/Aids-Prävention widmet. Es sind ziemlich magische Momente, in denen die Welt des professionellen Fußballs auf eine Welt trifft, in der Fußball Leben rettet. Und um genau diese Verbindung geht es uns bei Common Goal.