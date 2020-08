Den Community Shield zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal live im TV und Online-Stream sehen

Vorhang auf für den Community Shield, den englischen Supercup und damit für das erste Pflichtspiel der neuen Saison in England. Der FC Liverpool tritt als Champion der Premier League am Samstag gegen FA-Cup-Sieger FC Arsenal an (17.30 Uhr). Auch, wenn die Partie kaum mehr als ein kleiner Aufgalopp für die kommende Spielzeit zu sein scheint, geht es immerhin auch um den ersten Titel nach der verkürzten Sommerpause. Der FC Liverpool ist gegen die "Gunners" nach der herausragenden Saison in der Premier League und der vorzeitigen Meisterschaft Favorit.