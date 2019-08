Community Shield: Englischer Supercup FC Liverpool gegen Manchester City live im TV und im Online-Stream sehen

Die große Revanche der vergangenen Premier-League-Saison steht an. Am Sonntag (16 Uhr) trifft der FC Liverpool im legendären Wembley-Stadion auf den amtierenden Meister Manchester City. Es geht um den englischen Supercup (offiziell "Community Shield"), in dem üblicherweise der Meister gegen den FA-Cup-Sieger antritt. Da die "Skyblues" in der abgelaufenen Spielzeit beide Titel holten, rückt Liverpool als Vizemeister automatisch nach.