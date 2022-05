Concordia Delitzsch enttäuscht Fans: Handballer verlieren in Apolda mit 18:22

Die Handballer aus Delitzsch können auch das zweite Play-off-Spiel in der mitteldeutschen Oberliga nicht gewinnen. Die eigene Wurfeffektivität unter 50 Prozent, fünf verworfene Siebenmeter, ein Gegentreffer in doppelter Überzahl. So gingen die Gastgeber vom HSV Apolda mit 22:18 Toren als verdienter Sieger von der Platte.