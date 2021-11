Conference League im Liveticker: Union Berlin empfängt Feyenoord Rotterdam

Vor dem Gruppenspiel der Conference League zwischen dem 1. FC Union Berlin und Feyenoord Rotterdam herrscht in Berlin die Sorge vor gewaltsamen Fan-Auseinandersetzungen. Die Polizei hat nach den Zwischenfällen beim Hinspiel in den Niederlanden mit beiden Vereinen ein Sicherheitskonzept für die Partie am Donnerstag (21 Uhr, TV Now) erarbeitet. Sportlich brauchen die Eisernen dringend drei Punkte, um sich weiter Hoffnungen auf die Qualifikation für die Zwischenrunde im kommenden Jahr machen zu können. Anzeige

In der Gruppe E steht Union unter Zugzwang. Aktuell ist die Mannschaft mit drei Zählern Tabellenletzter. Feyenoord steht dagegen mit sieben Punkten auf der Spitzenposition. Das Hinspiel vor zwei Wochen hatte Feyenoord mit 3:1 gewonnen. Union setzt auf seine Heimstärke. Im Olympiastadion gab es gegen Maccabi Haifa (3:0) bislang die einzigen internationalen Punkte in der Gruppenphase für die Eisernen. Die ersten beiden Mannschaften in der Vierergruppe qualifizieren sich für die nächste Runde.