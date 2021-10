Gut gelaunt machten sich die Profis des 1. FC Union Berlin in ihren feinen Anzügen auf den Weg ins nächste Europa-Abenteuer. Mit dem Flugzeug ging es für den Bundesligisten am Mittwochmittag in die Niederlande, wo am Donnerstag (18.45 Uhr) bei Feyenoord Rotterdam ein weiterer Schritt in Richtung K.o.-Runde der Europa Conference League gelingen soll. Während die Gastgeber mit ihrer Saison noch nicht richtig zufrieden sein können, sind die Unioner erneut stark gestartet und peilen beim Traditionsklub die nächste Überraschung an. Anzeige

Über allem stehe beim Bundesligisten zwar weiter der Klassenerhalt, sagte Trainer Urs Fischer zuletzt, "aber man sollte Momente auch genießen". So wie den 2:0-Sieg am Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Nach nur einer Pleite in der Liga an den ersten acht Spieltagen sind die Köpenicker starker Fünfter, international belegen sie in Gruppe E nach einem Sieg gegen Maccabi Haifa (3:0) und einer Pleite gegen Slavia Prag (1:3) den zweiten Rang. Spitzenreiter Feyenoord ist nach zwei Spielen nur einen Zähler davor und könnte nun überholt werden.

In der heimischen Eredivisie ist Feyenoord nach einem enttäuschenden 2:2 gegen Abstiegskandidat RKC Waalwijk am vergangenen Samstag nur Fünfter. "Wir müssen den Fans zeigen, dass wir gut spielen und gewinnen können. Das muss unser Ziel sein", sagte Rotterdams Norweger Marcus Pedersen.