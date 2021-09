Conference League im Liveticker: Union Berlin gastiert bei Slavia Prag

Premierenfieber spürt Fischer trotz der 20 Jahre währenden internationalen Abstinenz von Union nicht mehr. Die Europa-Euphorie in Köpenick schlug schon mit der Qualifikation im Mai als sensationeller Bundesliga-Siebter nach oben aus und hält seit dem problemlosen Playoff-Erfolg gegen Kuopio PS (4:0/0:0) im August an. Weit mehr als 2.000 Berliner Fans werden in Prag erwartet.

In seinem Team muss der 55-Jährige auch keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. Offensivstar Max Kruse, der gerne in der Kategorie Champions League lebt und denkt, hat sich auch mit dem dritten und kleinsten Europapokal angefreundet - ein Europapokalchen ist die Conference League für Union nicht. Am vergangenen Freitag stand die erste Überweisung von der UEFA über knapp 3,5 Millionen Euro Startgeld und Koeffizientenbonus an. Ein angenehmer Zahltag in Köpenick.