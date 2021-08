Conference League im Liveticker: Union Berlin im Olympiastadion gegen Kuopio PS

Als wäre für Hertha BSC als Bundesliga-Schlusslicht nicht alles schon schlimm genug. Jetzt wehen auf dem Olympiastadion auch noch rote Fahnen. Lokalrivale 1. FC Union Berlin hat es sich für sein "Sch(l)üsselspiel" in der Conference League erstmal in der riesigen Heimspiel-Arena des chronisch erfolglosen Big City Clubs bequem gemacht. Das Hinspiel gewannen die Köpenicker in Helsinki mit 4:0. "Es geht los...", verkündeten die Eisernen in einem Online-Clip und zeigten ihr im Sonnenschein wehendes Banner. Ab 20 Uhr berichtet der SPORTBUZZER live aus dem Olympiastadion vom Rückspiel gegen Kuopio PS.

