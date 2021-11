Bundesligist Union Berlin will mit Erfolgen in den letzten beiden Gruppenspielen in der Conference League den Sprung in die K.o.-Runde schaffen. So peilt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am Donnerstag bei Maccabi Haifa (18.45 Uhr/RTL+) einen Sieg an, um sich eine gute Ausgangsposition für das finale Spiel am 9. Dezember im Olympiastadion gegen Slavia Prag zu erkämpfen.