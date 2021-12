Conference League im Liveticker: Union Berlin empfängt Slavia Prag

Trainer Urs Fischer macht aus seinen personellen Überlegungen für das letzte und entscheidende Gruppenspiel des 1. FC Union Berlin in der Conference League ein großes Geheimnis. Ob es in der Partie gegen Slavia Prag am Donnerstag (21 Uhr/im SPORTBUZZER-Liveticker) im Olympiastadion wieder mehrere Wechsel in der Startelf der Eisernen geben werde, ließ der Schweizer völlig offen. „Darauf haben wir hingearbeitet, dass wir noch eine Möglichkeit haben. Ich erwarte ein schweres Spiel“, sagte Fischer.

Anzeige