Zum Sportlichen: Union Berlin wusste in der Conference League noch nicht zu überzeugen. In vier Spielen konnten die Köpenicker lediglich drei Zähler holen. Damit steht das Team auf Platz vier der Tabelle - einen Punkt hinter Gegner Maccabi Haifa. Chancen für Union, noch ins Achtelfinale des Wettbewerbs zu kommen, gibt es noch. Sollte das Team von Trainer Urs Fischer in Haifa mindestens punkten und am letzten Spieltag gegen Slavia Prag gewinnen und diese gegen Feyenoord Rotterdam nicht gewinnen, hätte das Team eine Chance, die Conference-League-Endrunde zu erreichen. Entscheidend dafür sind die Punkteausbeute gegen Haifa und das Torverhältnis gegen Prag. Fest steht: Bei einer Niederlage gegen das israelische Team am Donnerstag (18.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) wäre Union vorzeitig ausgeschieden.