Conference League: Union Berlin gegen Maccabi Haifa live im TV und Online-Stream sehen

Gegner Maccabi Haifa überraschte zum Auftakt der Conference League und erkämpfte sich ein torloses Unentschieden gegen Feyenoord Rotterdam. Der amtierende israelische Meister ist eher durchwachsen in die neue Spielzeit gestartet. Zwei Siege, ein Unentschieden und eine Neiderlage stehen dem Team von Trainer Barak Bakhar zu Buche - ausbaufähig. Zuletzt in einem europäischen Wettbewerb vertreten waren die Israelis in der Saison 2013/14. Damals war in der Europa League bereits nach der Gruppenphase Schluss.