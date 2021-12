Mit ordentlich Rückenwind aus der Partie gegen RB Leipzig (2:1) will Union Berlin gegen Slavia auch in der Conference League wieder gewinnen (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Und das wäre auch dringend nötig, denn anderenfalls würden die Köpenicker sofort ausscheiden. Das erstmalige Erreichen einer Endrunde in einem europäischen Wettbewerb wäre vermutlich genau so ein großer Erfolg wie überhaupt allein die Teilnahme an diesem. Nach der späten Niederlage im Hinspiel will Union nun das Weiterkommen perfekt machen.

