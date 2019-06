Copa América: Brasilien zaubert gegen Peru - Venezuela im Viertelfinale

Zum Abschluss der Gruppenphase bei der Copa América hat sich Gastgeber Brasilien mit einer überzeugenden Vorstellung gegen Peru durchgesetzt. Die Seleção gewann am Samstag in São Paulo mit 5:0 (3:0). Für Brasilien trafen Casemiro (12.), Roberto Firmino (19.), Everton (32.), Dani Alves (53.) und Willian (90.). Venezuela schlug zeitgleich in Belo Horizonte Bolivien mit 3:1 (1:0). Die Tore für die Venezolaner erzielten Darwin Machís (2., 55.) und Josef Martínez (86.), für Bolivien traf Leonel Justiniano (82.).