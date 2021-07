Die argentinische Nationalmannschaft zitterte sich im Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Kolumbien ins Finale der Copa América. Dabei avancierte der Schlussmann der Albiceleste, Emiliano Martinez, zum Helden, als er drei Elfmeter halten konnte und seine Mannschaft nach 2016 wieder ins Finale brachte. Im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro kommt es am Samstag (Anpfiff 21 Uhr/2 Uhr MESZ) nun zum Duell gegen Gastgeber Brasilien. Vor allem für Lionel Messi wird es ein besonderes Spiel, konnte er doch mit der Nationalmannschaft noch keinen großen Titel gewinnen. Im WM-Finale 2014, ebefalls im Maracanã, musste sich der sechsmalige Weltfußballer in der Verlängerung gegen Deutschland geschlagen geben.

Etwas einfacher hatten es die Brasilianer. Im Halbfinale stand ihnen Peru gegenüber, die sie in der regulären Spielzeit mit 1:0 besiegten. Das Team um den Superstar und ehemaligen Mitspieler von Messi beim FC Barcelona, Neymar, will im eigenen Land den Titel verteidigen. Bereits 2019 gelang der Seleção der Coup in der Heimat, als sie im Finale Peru mit 3:1 (2:1) schlagen konnten. Mit Messi steht den Brasilianern einer der besten Spieler der Welt gegenüber, was auch PSG-Innenverteidiger Marquhinos weiß: "Wir haben großen Respekt vor ihm, aber jetzt lassen wir die Bewunderung beiseite. Es wird Krieg auf dem Spielfeld sein und der Bessere wird gewinnen."