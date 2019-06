Copa América: Peru besiegt Uruguay und steht im Halbfinale - Suarez verschießt Elfer

Alle weiteren Schützen verwandelten ihre Elfmeter, darunter Perus Kapitän, der ehemalige Bayern- und HSV-Stürmer Paolo Guerrero. Die Mannschaft des argentinischen Trainers Ricardo Gareca spielt nun gegen Titelverteidiger Chile um den Einzug ins Endspiel am kommenden Sonntag. Das andere Halbfinale bestreiten Gastgeber Brasilien und Argentinien .

0:0 nach 90 Minuten

Nach 90 Minuten hatte es am Samstag im ostbrasilianischen Salvador 0:0 gestanden. Demweimaligen Weltmeister Uruguay wurden drei Tore wegen Abseits aberkannt - eins in der ersten, zwei in der zweiten Spielhälfte. Eine Verlängerung wird bei der Copa erst ab dem Halbfinale gespielt.