Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue

Für Hannover 96 geht es am Sonnabend (13.00 Uhr) in der HDI Arena mit dem siebten Spieltag weiter. Nach der 1:4-Klatsche gegen Greuther Fürth will das Team von Kenan Kocak den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten. Hier gibt es die letzten Infos zur Partie.