Corentin Tolisso spricht über Bank-Platz beim FC Bayern - Sorge um verletztes Knie

Auch unter Flick muss sich Tolisso gedulden

Während Tolisso schon unter Ex-Trainer Niko Kovac kaum eine Rolle spielte, scheint auch Interimstrainer Hansi Flick nicht auf die Dienste des französischen Nationalspielers zu bauen. Gegen Olympiakos Piräus in der Champions League spielte er acht Minuten, gegen den BVB kam er nicht zum Einsatz . Trotzdem bleibt der Mittelfeld-Allrounder laut eigener Aussage gelassen: "Ich habe seit dem vergangenen Oktober wenig gespielt. Wissen Sie, manchmal muss man sich in solchen Zeiten ein wenig zurücknehmen und dann die richtige Einstellung zeigen, wenn man die Möglichkeit bekommt" , erklärte Tolisso seine Einstellung. Bei den Bayern herrsche schließlich "auf allen Positionen großer Wettbewerb".

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Zuletzt machte Tolisso eher Abseits der großen Spiele Schlagzeilen. Während eines Bayern-Trainings Ende Oktober hatte sich der 41,5-Millionen-Euro-Transfer aus dem Jahr 2017 plötzlich ans Herz gefasst und das Training abgebrochen. Bayern-Fans waren in großer Sorge. Im Interview beruhigte Tolisso die Anhänger: "Es geschah während eines wirklich intensiven kleinen Spiels. Ich war müde. Ich setzte mich auf den Rasen", so der Franzose. Er habe sich nur reflexartig an die Brust gefasst, da er einen erhöhten Puls spürte. "Menschen in der Ferne das falsch interpretiert. Ich wollte sogar weitermachen", sagte Tolisso.