Corentin Tolisso fehlt FC Bayern nach Knie-OP wohl bei Liga-Neustart - Training ohne Coutinho

Der FC Bayern München wird bei einer möglichen Fortsetzung der Bundesliga-Saison im kommenden Monat zunächst ohne Weltmeister Corentin Tolisso auskommen müssen. Der 25 Jahre alte Franzose wurde am Dienstag in Murnau am Bandapparat des Außenknöchels am linken Fuß operiert, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Der Eingriff sei „erfolgreich“ verlaufen, hieß es. Der Mittelfeldspieler werde „in rund vier Wochen mit dem Aufbautraining beginnen“ können. Die Beschwerden am Sprunggelenk hatte Tolisso wohl schon länger.

Am Gruppentraining der Bayern nahm am Dienstag auch Philippe Coutinho nicht teil. Wieso der brasilianische Leihspieler des FC Barcelona die Einheit an der Säbener Straße nicht absolvierte, ist bislang noch unklar. Coutinho steht in München auf dem Abstellgleis, soll den Klub im Sommer nach dem Ende der Leihe wieder verlassen. Konkretes Interesse an einer Verpflichtung des 27 Jahre alten Mittelfeldspielers soll der FC Chelsea haben. Der Spieler habe großes Interesse an der Premier League, sagte sein Berater Kia Joorabchian jüngst.

Bundesliga könnte am 9. Mai wieder starten