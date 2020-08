Corentin Tolisso mahnt: Ex-Klub Lyon "nicht durch Zufall" im Halbfinale - Ansage zu Bayern-Zukunft

Mit der Ablösesumme von 41,5 Millionen Euro sicherte sich Corentin Tolisso im Sommer 2017 einen Eintrag in die Rekordbücher des FC Bayern München - nie zuvor bezahlten die Bayern mehr Geld für einen Spieler. Nun trifft der einstige Rekord-Transfer (die neue Bestmarke hält Lucas Hernandez) des FC Bayern erstmalig auf den Verein, der ihn damals abgegeben hatte: Olympique Lyon. Und das ausgerechnet im Halbfinale des Finalturniers der Champions League in Lissabon (Mittwoch, 21 Uhr, Sky und DAZN). "Das ist ziemlich außergewöhnlich. Als ich Lyon verlassen habe, habe ich mich immer gefragt, wann ich wieder gegen sie spielen kann", sagte Tolisso nun im Interview mit der französischen Sportzeitung L'Equipe. "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es im Champions-League-Halbfinale soweit sein wird."

So auch am Samstagabend, als die Mannschaft von Trainer Rudi Garcia sensationell den Titel-Favoriten ManCity mit einem 3:1-Sieg aus dem Wettbewerb warf: "Vielleicht es ist die aus deutscher Sicht am wenigsten bekannte Mannschaft - aber wir haben gegen Manchester City alle gesehen, wozu diese Mannschaft fähig ist", sagte Tolisso. Ähnlich äußerte sich bereits Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. "Ich habe den Sieg von Lyon gesehen. Sie haben total verdient gewonnen", sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters am Sonntag in Portugal der dpa zum überraschenden 3:1 der Franzosen. "Nachdem Lyon vor einer Woche im Achtelfinale Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo rausgeschmissen hatte, haben sie zum zweiten Mal gezeigt, dass man diese Mannschaft auf keinen Fall unterschätzen darf", meinte Rummenigge.