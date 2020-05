Bericht: Bayern-Profi Corentin Tolisso droht deutlich längerer Ausfall - Platzt Inter-Transfer?

Der 25 Jahre alte Franzose wurde am 21. April in Murnau am Bandapparat des Außenknöchels am linken Fuß operiert. Der FC Bayern teilte daraufhin mit, dass der Mittelfeldspieler wieder „in rund vier Wochen mit dem Aufbautraining beginnen“könne. Laut Bild sei die Bänder-Verletzung aber doch schwerer als zunächst angenommen - und der Rekord-Einkauf des FCB (kam 2017 für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon) könnte eventuell bis Mitte Juli nicht für den Rekordmeister spielen. Der Spieler soll angesichts dieser Entwicklung "sauer und niedergeschlagen" sein, schreibt das Blatt.