Bericht: Corentin Tolisso vor Topspiel gegen Frankfurt schwer verletzt – FC Bayern rechnet mit langer Pause 

Der FC Bayern München muss offenbar erneut lange auf Mittelfeldstar Corentin Tolisso verzichten. Der französische Weltmeister soll sich laut Bild im Training vor dem Topspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) schwer verletzt haben. Demnach gehe die medizinische Abteilung von einer Zwangspause von bis zu sechs Monaten aus. Damit wäre nicht nur das Saisonaus für Tolisso besiegelt, er würde zudem den Start der neuen Spielzeit verpassen. Der Klub bestätigte diese Meldung bisher nicht.

Aus dem Verein war lediglich zu hören, dass es sich bei der Blessur um "keine Bagatelle" handeln würde und der Mittelfeldspieler länger ausfallen werde. Die Verletzung sei in der Einheit am Donnerstag ohne Fremdeinwirkung aufgetreten, heißt es weiter. Bei einem Schuss soll dem 26-Jährigen die Muskelsehne gerissen sein, ein Schmerzensschrei sei quer über das Klubgelände an der Säbener Straße zu hören gewesen.