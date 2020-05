Positive Corona-Tests beim 1. FC Köln: SPD-Politiker Karl Lauterbach kritisiert "Brot und Spiele"-Mentalität

Nach den drei positiven Corona-Befunden beim 1. FC Köln hat sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisch über den Umgang des Bundesliga -Klubs mit den Fällen geäußert. Was dem Politiker missfällt: Der Rest des FC-Kaders soll das Training wie geplant fortsetzen. " Wahrscheinlich 2 Spieler, 1 Mitarbeiter infiziert. Rest trainiert weiter. Wer mit Covid-19 trainiert, riskiert Schäden an Lunge, Herz und Nieren. Ich wundere mich, dass Spieler das mit sich machen lassen. Fussball soll Vorbild sein, nicht 'Brot und Spiele'" , twitterte Lauterbach.

Insgesamt könnte die Bundesliga mit Blick auf die für diesen Monat erhoffte Saison-Fortsetzung durch die neuen Corona-Fälle weiter unter Druck geraten. Auch wenn die Befunde aus Sicht der DFL als Beleg dafür dienen, dass das installierte System mit "mindestens wöchentlichen" Tests pro Profi greife. Ob und wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, dürfte sich am kommenden Mittwoch entscheiden. Dann trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel per Videoschalte erneut mit den Ministerpräsidenten zusammen, um über das weitere Vorgehen in gesellschaftspolitischen Fragen zu beraten. Ein Schwerpunkt soll dann der Sport sein.