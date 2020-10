1. FC Nürnberg vermeldet Corona-Fall: Training abgesagt, weitere Tests am Donnerstag

Der 1. FC Nürnberg hat am Mittwochabend einen positiven Corona-Befund vermeldet. Dieser sei das Ergebnis eines am Dienstag erfolgten turnusmäßigen Tests bei der gesamten Mannschaft und des Funktionsteams. Die betroffene Person, die nach Klubangaben um den Verzicht auf eine namentliche Nennung gebeten hat, befindet sich in häuslicher Quarantäne. Der Kader sei über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Ob es zu Ansteckungen gekommen ist, soll sich bei einem weiterer Test bei Mannschaft, Trainer und Staff am Donnerstagmorgen erweisen.