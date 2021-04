Corona-Chaos in der 2. Bundesliga: Alle Termine der Nachholspiele im Überblick

Die 2. Bundesliga droht, im Corona-Chaos zu versinken. Immer mehr Spielabsagen wirbeln den Spielplan in der Endphase der Saison kräftig durcheinander. Allein sieben Spiele waren bis Mittwoch abgesagt. Zwei weitere Partien setzte die DFL am Donnerstag ab . Drei Mannschaften müssen noch in Quarantäne verweilen: Der SV Sandhausen (bis 18. April), Holstein Kiel und der Karlsruher SC (beide bis 20. April).

Besonders das Dilemma der Kieler bringt die DFL bei der Planung der verbleibenden Saison-Wochen kräftig in die Bredouille: Der Ligaverband hat eine Verlängerung der Saison bisher wiederholt ausgeschlossen. Heißt: Bis zum 23. Mai müssen alle verbleibenden Partien gespielt sein. Und bei Kiel müssen zusätzlich zu den ohnehin noch ausstehenden Spieltagen zudem vier Nachholspiele absolviert werden. Zwar steht in 2. Liga und Bundesliga vom 30. April bis 2. Mai ein spielfreies Wochenende auf dem Programm. Dort sind die Kieler allerdings im Halbfinale des DFB-Pokals im Einsatz. Deswegen hat die DFL zunächst auch nur drei der vier Nachholspiele für die "Störche" terminiert.

Der Nordklub steht also vor einem extrem eng getakteten Saison-Endspurt. Im Aufstiegskampf wirft das Fragen nach der Fairness auf: Als Tabellen-Vierter mit nur vier Punkten und zwei Spielen Rückstand auf den Hamburger SV auf Platz zwei hat Holstein den Aufstieg noch in der eigenen Hand. Nun könnte man aber durch die hohe Belastung gegenüber der Konkurrenz zurückgeworfen werden. Tabellenführer Bochum hat bisher überhaupt keine Nachholspiele.

Allerdings ist nicht nur Kiel von den Ausfällen betroffen. Auch für Sandhausen und Karlsruhe werden es anstrengende Wochen. Die DFL hat nach Kicker-Angaben daher nochmals einen deutlichen Brief an die Klubs geschrieben, um an die Einhaltung der Hygiene-Regeln zu appellieren. Für die Spielplan-Macher ist das Puzzle nämlich bisher schon schwer genug gewesen. Am Donnerstagmittag gab die DFL neue Termine bekannt. Der SPORTBUZZER zeigt alle Termine der Nachholspiel der 2. Liga im Überblick.