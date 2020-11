Corona-Regeln ärgern Ajax-Coach Erik ten Hag: "Kein Fair Play" - Quartett um Davy Klaassen positiv getestet

Erik ten Hag musste auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel von Ajax Amsterdam beim FC Midtjylland (Dienstag, 21 Uhr) ordentlich Dampf ablassen. Der Grund: die unterschiedlichen Corona-Regeln innerhalb Europas. Diese führen dazu, dass teilweise Spieler nicht in ein anderes Land einreisen dürfen. "Ich finde das ziemlich seltsam. Wir spielen in einem europäischen Wettbewerb, aber die europäischen Länder haben wegen Corona unterschiedliche Vorschriften", sagte der Ajax-Coach und fügte deutliche Kritik an: "Das ist merkwürdig und kein Fair Play!"