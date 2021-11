Corona-Alarm, Jogi-Abschied, Debütanten: Alles Wichtige zum Deutschland-Spiel gegen Liechtenstein

Im Pavillon des DFB-Großsponsors VW musste sich Bundestrainer Hansi Flick am Tag nach dem positiven Test bei Bayern-Star Niklas Süle erstmal ausgiebig zur heiklen Corona-Lage im Nationalteam äußern. Die will er jetzt aber schnell ausblenden will. Eine mögliche Impfpflicht für Deutschlands beste Fußballer soll erst im kommenden WM-Jahr Thema werden. Anzeige

Einen Tag vor dem vorletzten Länderspiel des Jahres gegen Liechtenstein, den 190. der Weltrangliste, berichtet RND-Sportchef Heiko Ostendorp aus Wolfsburg von der Lage im Flick-Team. "Innerhalb der Mannschaft war das keine Überraschung mehr", sagt er in der SPORTBUZZER-Schalte. Das gesamte Gespräch seht ihr hier im Video!

Corona, Löw-Abschied, Debütanten: Alles Wichtige zum Deutschland-Spiel gegen Liechtenstein

Nun stehen zwei Dinge im Fokus: Der Abschied von Weltmeister-Coach Joachim Löw und das Spiel in der WM-Qualifikation - das Ticket für die WM in Katar hat die deutsche Mannschaft allerdings ohnehin schon sicher. Zur Löw-Ehrung sagt Ostendorp: "Es wird sicher eine hoch emotionale Geschichte für alle Beteiligten". Sportlich dürften die vielen Ausfälle durch Corona, Quarantäne und Verletzungen vor allem für Debütanten ein Vorteil sein. Einen Spieler hat Ostendorp dabei im Fokus, der womöglich seine Premier in der A-Nationalmannschaft geben könnte - womöglich direkt in der Startelf.