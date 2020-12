Corona-Ärger beim VfL Wolfsburg: Quartett trifft sich zum Fußballgucken

Corona-Verstoß beim VfL Wolfsburg: Mit neun Corona-Fällen hatte der Wolfsburger Fußball-Bundesligist zuletzt besonders unter der Pandemie zu leiden. Das könnte aber auch am Verhalten einiger Spieler gelegen haben. Wie die Bild berichtet, hätten sich die VfL-Profis Maximilian Arnold, Tim Siersleben, Maximilian Philipp und Xaver Schlager am 18. Dezember in der Wohnung des Österreichers getroffen, um das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund gemeinsam zu schauen.

Das Treffen war sogar ein doppeltes Verbot: zum einen gegen das DFL-Hygiene-Konzept und gegen die Corona-Landesverordnung, die besagt, dass sich bis zum 10. Januar maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen dürfen.