"Signifikanter" Corona-Ausbruch bei Aston Villa: Pokal-Spiel von Liverpool droht Absage

Dem FA-Cup-Auftakt des FC Liverpool droht eine kurzfristige Absage. Wie der kommende Gegner Aston Villa am Donnerstag bekannt gab, wurde beim Erstligisten ein "signifikanter" Coronavirus-Ausbruch festgestellt. Das Trainingsgelände in Bodymoor Heath wurde Vereinsangaben zufolge abgeriegelt. Die Villans sollen am Freitagabend (20.45 Uhr/DAZN) die dritte Runde des englischen Pokals gegen den aktuellen Meister von Trainer Jürgen Klopp eröffnen.

Anzeige