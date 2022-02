Corona-Ausbruch bei Bayern-Gegner RB Salzburg: Österreicher vermelden 15 positive Tests

Knapp eine Woche vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern hat der österreichische Serienmeister RB Salzburg einen erheblichen Corona-Ausbruch in den eigenen Reihen zu beklagen. Wie der Klub am Mittwoch bekanntgab, sei am Vortag nach zwei Tagen Trainingspause eine routinemäßige Covid-19-Kontrolle durchgeführt worden. Dabei hätte es bei insgesamt 15 Personen aus der Mannschaft und dem Betreuerteam positive Testergebnisse gegeben. Weiter heißt es in einer Erklärung: "Einige der Akteure leiden auch an eher milden Symptomen, alle befinden sich entsprechend den behördlichen Vorgaben in Quarantäne."

