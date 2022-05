Corona-Ausbruch bei St. Pauli: Klub bestätigt neue Fälle – Neun Spieler betroffen, Training abgesagt

Der FC St. Pauli wird im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga von der Corona-Pandemie ausgebremst. Wie der Zweitligist am Sonntag mitteilte, hätten entsprechende PCR-Tests zehn neue Fälle bestätigt. Darunter befinden sich laut Vereinsangaben neun Spieler. "Alle Betroffenen begaben sich in häusliche Quarantäne. Das Training am Sonnabend war aufgrund der Verdachtsfälle vorsorglich abgesagt worden", heißt es in der Mitteilung der Hamburger.

