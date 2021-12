Corona-Ausbruch: Tottenham will nicht gegen Rennes antreten – Gespräche mit UEFA laufen

Tottenham Hotspur wird nach dem Corona-Ausbruch im Team nicht zum Conference-League-Spiel an diesem Donnerstag gegen Stade Rennes antreten. "Wir können bestätigen, dass unser Heimspiel in der Gruppe G gegen Stade Rennes nicht stattfinden wird", teilte der englische Fußball-Premier-League-Klub am späten Mittwochabend mit. "Die Gespräche mit der UEFA laufen noch, und wir werden zu gegebener Zeit weitere Informationen zu diesem Spiel bekannt geben."

