Corona-Ausbruch: Grand-Slam-Turnier für Hannovers Scoccimarro und Starke vorzeitig beendet

Denn das Turnier droht zum Superspreaderevent zu werden. Im internationalen Trainingslager hatte es im Vorfeld bei gleich mehreren Nationen – und auch beim deutschen Team – Corona-Fälle gegeben. Freitagmorgen waren schon rund 50 Fälle bekannt. Daraufhin strich die Teamleitung des Deutschen Judo Bundes (DJB) den Start des kompletten Teams. „Wir bedauern diesen Schritt, sehen ihn aber angesichts der aktuellen Situation als alternativlos an“, hieß es in der DJB-Verbandsmitteilung.

Zurück in die Heimat

„Hier ist es ein wenig durcheinander und es ändert sich ständig alles. Gefühlt kommt alle paar Stunden ein neues positives Testergebnis rein“, berichtet Starke, die am Montag nach Georgien geflogen war und am Freitag hätte kämpfen sollen. Das deutsche Frauenteam war erst fürs Turnier und nicht schon fürs Trainingslager nach Tiflis gereist.

Völlig verrückt: Die Teilnehmer an jenem Vorabtrainingslager, das zum Superspreaderevent zu werden droht, wurden nicht automatisch aus dem Wettkampf genommen. „Da ist das Risiko nicht mehr kalkulierbar. Das französische Team hatte schon einen Tag eher so entschieden, wir haben jetzt nachgezogen“, erläutert Judoka Starke. Auch wenn sie und alle Mitstreiter viel geopfert hatten, um eine neue Chance nutzen zu können, geht es nun unverrichteter Dinge wieder in die Heimat. Andere Nation blieben und tragen bis Sonntag nun die verbliebenen Duelle aus.

"Die Gesundheit hat oberste Priorität"

„Ich persönlich fühle mich so wohler und kann die Entscheidung nur vertreten“, betont Starke. „Die Gesundheit hat oberste Priorität.“ Es sei aber trotzdem eine unangenehme Zwickmühle: „Man muss zwischen einer Teilnahme an einem wichtigen Wettkampf und seiner Gesundheit wählen“, sagte die Nummer 52 der Weltrangliste.

Sie und Scoccimarro, die erst am Samstag als Achtplatzierte der Weltrangliste in ihrer Gewichtsklasse auf die Matte gehen sollte, haben ihre Testergebnisse, wie alle, gleich bekommen. „Wir sind beide negativ und fliegen Samstag wieder nach Hause“, verrät Starke. „Mal sehen, wie nun die weitere Planung aussieht.“