"Mehrere Corona-Ausbrüche": Drittliga-Partie zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim abgesagt

Wegen mehrerer Corona-Fälle in der Mannschaft des Drittligisten SV Waldhof Mannheim ist das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München abgesagt worden. Einen entsprechenden Waldhof-Antrag auf eine Verlegung der für diesen Samstag (14 Uhr) angesetzten Partie nahm der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitagvormittag an, wie beide Klubs und der Verband mitteilten.

