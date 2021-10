Corona bei den Rhein-Neckar Löwen: Pokal-Revanche für SC DHfK Leipzig wird verlegt

Leipzig. Die DHfK -Handballer sind seit Tagen heiß auf Wiedergutmachung. Keiner aus der Mannschaft von Cheftrainer André Haber wollte die 24:31-Pokal-Pleite gegen die Rhein-Neckar Löwen so stehen lassen und sich stattdessen am Samstagabend bei den Mannheimern revanchieren. Zwei Punkte sollten her, der 33:24-Heimsieg gegen TVB Stuttgart mit einem weiteren Triumph untermauert werden – doch mehrere positive Corona-Tests bei den Rhein-Neckar Löwen schieben diesem Plan nun den Riegel vor. Das Spiel gegen Uwe Gensheimer und Co. wird verschoben.

Besonders kurios daran: Die betroffenen Spieler der Mannheimer sind alle vollständig geimpft und haben keine bis schwache Symptome. Während ganz ähnliche Meldungen in der vergangenen Saison noch regelmäßig die Runde machten, haben sich die Infektionszahlen in der Handball-Bundesliga in dieser Spielzeit bisher in Grenzen gehalten. Klar, denn die meisten Spieler, Trainer und Offizielle in den Vereinen sind durchgeimpft. Auch der SC DHfK Leipzig geht mit gutem Beispiel voran, hier ist inzwischen jeder Profi immunisiert.