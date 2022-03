Corona beim Gegner! Heimspiel von Wolfsburgs Handballerinnen kurzfristig abgesagt

„Ungefähr zwei Stunden vor Spielbeginn kam der Anruf vom Gegner, dass es weitere Corona-Fälle in seinen Reihen gibt. Wir hatten bereits so eine Vermutung, da schon das letzte Spiel am Freitag aus ähnlichen Gründen ausfiel“, erklärte VfL-Spartenleiter Jens Wöhner.

Nach Rücksprache mit dem Staffelleiter wurde die Begegnung abgesetzt. „Die Gesundheit geht natürlich vor. Dennoch ist es nicht einfach, einen Ausweichtermin zu finden“, sagt Wöhner. Infrage kommt aller Voraussicht nach nur noch ein Duell unter der Woche. „Uns bleiben nur noch ungefähr zwei Wochen“, blickt der Sektionschef auf die Terminnot. Anfang April sollen alle Partien über die Bühne gebracht sein.

Die VfL-Spielerinnen waren ohnehin schon auf dem Weg in die Halle. So setzte Trainer Martinson, nachdem er von Wöhner telefonisch von der Absage informiert worden war, kurzfristig eine Trainingseinheit an. „Es wäre ja ohnehin unsere Trainingszeit gewesen, also haben wir sie zusammen mit einigen Spielerinnen der zweiten Mannschaft auch genutzt“, sagt Martinson, der aber auch klarstellte: „Ich persönlich hätte lieber gespielt, zumal die Spielerinnen nach dem Unentschieden in Recklinghausen reichlich Selbstvertrauen hatten.“

Weiter im Programm geht es für Wolfsburg am Samstagabend mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund (19.30 Uhr). Auch gegen den gegenwärtigen Tabellensechsten hängen die Trauben zwar hoch, doch die Niedersächsinnen haben in ihrer Lage nichts zu verschenken.