Corona-Stillstand: Olympiasiegerin Magdalena Neuner sorgt sich um Biathlon-Nachwuchs

Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner sorgt sich in der Corona-Krise um den Biathlon-Nachwuchs. "Ich befürchte, es sieht schlecht aus für den Nachwuchssport in diesem Winter. Ich habe Angst, dass die jungen Leute die Lust verlieren und sagen: Na gut, dann lass ich's und mach halt irgendetwas anderes", sagte die 33-Jährige in einem am Donnerstag veröffentlichten Spiegel-Interview und ergänzte: "Es kann wirklich passieren, dass da ein ganzer Jahrgang wegbricht. Es gibt keine Wettkämpfe, oft nicht mal Training."

