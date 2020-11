Testmarathon und Quarantäne: Wandtke und Scoccimarro leben für EM "in einer Blase"

„Ich werde kämpfen. Die Schulter macht das wieder mit“, sagt Judo-Ass Igor Wandtke vom Judo-Team Hannover. „Und Stand heute ist, dass das deutsche Team auch zur EM fährt“, ergänzt er. Vom 19. bis 21. November steigt in Prag die Europameisterschaft der Männer und Frauen – unter extremen Hygiene- und Sicherheitsbedingungen. Tschechien gehört in Europa zu den am schwersten von Corona betroffenen Ländern.

Anzeige

Wandtke, der am 3. November seinen 30. Geburtstag feierte, wird in der Klasse bis 73 Kilogramm auf die Matte gehen. Die lange aufgeschobene und nach der Olympiaabsage durchgeführte Schulteroperation hat er nun weggesteckt: „Für mich ist das vom Kopf her keine EM, sondern ein Aufbauwettkampf.“ Teilnehmen muss er aus aus anderem Grund. „Wir müssen aufpassen, dass wir im Olympia-Ranking nicht zu weit abrutschen. Nur die ersten 18 der bereinigten Rangfolge dürfen im nächsten Jahr in Tokio dabei sein. Dazu müssen wir irgendwann wieder punkten.“