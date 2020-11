Corona-Chaos bei der TSG Hoffenheim: Bei neuer Testreihe nur noch Kevin Vogt positiv

Eine neue Testreihe bei der TSG Hoffenheim hat die Corona-Lage bei den Kraichgauern wieder etwas entspannt. Diese habe "bis auf eine Ausnahme ausschließlich negative Ergebnisse" geliefert, schrieb der Klub am Mittwochabend. Am Nachmittag hatte der Verein noch mitgeteilt, dass nach weiteren positiven Tests am Dienstagabend die gesamte Mannschaft in Quarantäne müsse. Die Isolation des Teams hat weiter Bestand.

