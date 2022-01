"Das ändert alles": Wie das Corona-Chaos die EM-Planungen der DHB-Auswahl durcheinander wirbelt

An Ruhe war für Till Klimpke nach dem 34:29-Sieg gegen Österreich nicht zu denken. Anrufe, Nachrichten – sein Handy war im Daueralarm. "Da sind schon sehr viele Glückwünsche reingekommen", berichtete der Torhüter. Mit 14 Paraden war er der heimliche "Man of the Match". Deutschlands Handballer können bei dieser EM so den ersten Haken setzen. Die Hauptrunde ist erreicht. An diesem Dienstag geht es gegen Polen um den Gruppensieg (18 Uhr, ZDF). Das letzte Vorrundenspiel ist quasi das erste der Hauptrunde, die Punkte werden mitgenommen. Anzeige

Die Zuversicht und auch die Vorfreude im deutschen Team waren groß. Doch am Montagabend änderte sich plötzlich alles schlagartig. Der Deutsche Handballbund (DHB) informierte darüber, dass nach Julius Kühn und dem nachnominierten Hendrik Wagner vom Zweitligisten Ludwigshafen fünf weitere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Betroffen sind Kai Häfner, die gegen Österreich bärenstark aufspielenden Außen Timo Kastening und Lukas Mertens, Spielmacher Luca Witzke und Torhüter Andreas Wolff, der gegen Polen bei dieser EM erstmals von Beginn an spielen sollte. Der 30-jährige Europameister von 2016 ist der Polen-Experte im Team, steht beim Topteam Kielce unter Vertrag.

"Die fünf Spieler haben sich auf ihren Einzelzimmern in Isolation begeben. Auch alle weiteren Delegationsmitglieder haben sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Ergebnisse auf ihre Zimmer im Teamhotel in Bratislava zurückgezogen", heißt es in der DHB-Mitteilung weiter. Das weitere Prozedere: Das Quintett wird am Dienstagmorgen ins Quarantänehotel umziehen. Das neu infizierte Quintett könnte frühestens zum zweiten Hauptrundenspiel wieder dabei sein.



Zwischen den Pfosten war die Not groß. Denn mit Klimpke hatte das deutsche Team nur noch einen gesunden Keeper. "Das ist ja irre. Es tut mir unheimlich leid für alle. Ich gehe davon aus, dass unser Joel Birlehm nach Bratislava fliegt", erklärte Leipzigs Manager Karsten Günther. Birlehm war vor der EM die Nummer drei im Tor. Doch Bundestrainer Alfred Gislason setzt auf Erfahrung. Nachdem er eine Absage des erkrankten Silvio Heinevetter erhalten hatte, sagte Johannes Bitter (HSV Hamburg) zu. Zudem fliegen am Dienstag Rune Dahmke (THW Kiel), Sebastian Firnhaber (HC Erlangen) sowie die Berliner Paul Drux und Fabian Wiede in Bratislava ein. Das Quintett muss bis zum Anpfiff einen negativen PCR-Test vorlegen.

Neben der Mannschaft checkten weitere Gäste im Teamhotel ein Deutschlands Handballer wähnten sich fernab vom ungarischen Corona-Chaos (volle Hallen, keine Maskenpflicht, normale Gäste in Teamhotels) beim Co-Gastgeber in Bratislava in Sicherheit. Auch, weil in der Slowakei die Regeln strenger sind, das Team auf mehreren Etagen isoliert und in Einzelzimmern untergebracht ist. Doch die Blase im Teamhotel ist nicht wirklich sicher. So sind neben den Mannschaften auch normale Gäste eingecheckt.