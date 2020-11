Corona-Chaos im Fußball: Positive Tests häufen sich - Politiker kritisieren Länderspiel-Reisen

Mittwochabend, Istanbul: In der Halbzeitpause des Freundschaftsspiels zwischen der Türkei und Kroatien wird der kroatische Kapitän Domagoj Vida ausgewechselt . Der Grund lässt aufhorchen: Während der Halbzeitpause war Vidas Testergebnis vom Abstrich am Vormittag eingetrudelt. Vida, Profi von Besiktas Istanbul, ist coronapositiv. Zuvor hatte er 45 Minuten auf dem Platz gestanden.

In der Politik wächst nun das Unbehagen. Die Kritik daran, dass Profikicker durch Europa reisen, wird lauter. „Ist jetzt die Zeit für fragwürdige Länderspiele und Reisen quer durch Europa? Diese Ungleichbehandlung ist keinem Amateursportler oder Jugendkicker vermittelbar“ , sagte der Vorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch, dem SPORT BUZZER. „Gerade als großer Fußballfan sage ich, wir dürfen nicht mit zweierlei Maß messen. Sonderrechte für wenige untergraben die Akzeptanz der Corona-Regeln.“

Auch aus der Regierungspartei SPD kommt Kritik. „Aus meiner Sicht sollten insbesondere Freundschaftsspiele in Corona-Zeiten nicht stattfinden“ , sagte die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Bärbel Bas, dem SPORT BUZZER. Generell stelle sich die Frage, ob Länderspiele im Corona-Winter sein müssten. „In den Nationalmannschaften treffen für kurze Zeit Spieler aus unterschiedlichsten Teams zusammen“, warnte die Gesundheitspolitikerin. „Die zunehmende Zahl an Corona-Infektionen im Fußball zeigt: Hygienekonzepte reichen selbst im Profisport nicht aus, obwohl dort ein immenser Aufwand betrieben wird. Wir müssen alle unsere Kontakte einschränken, anders geht es nicht.“

Gleichzeitig drohen die aktuellen Fälle den Spielbetrieb lahmzulegen. In der Regionalliga West wurden zwei Partien abgesagt, ebenso ein Test des Zweitligisten Eintracht Braunschweig gegen Erstligaaufsteiger Arminia Bielefeld. Besonders gebeutelt: Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim . Bereits nach den Länderspielen im Oktober waren die Profis Andrej Kramaric (Kroatien) und Kasim Adams (Ghana) positiv getestet worden, mussten in Quarantäne.

Zweite Welle bei der TSG Hoffenheim

Nun folgt eine zweite Welle beim Tabellen-13. Sechs Spieler wurden positiv getestet, dazu zwei Betreuer. Die gemeinsamen Trainingseinheiten sind seit Mittwoch ausgesetzt, die Spieler befinden sich nach Absprache mit den Gesundheitsbehörden bis auf Weiteres in Quarantäne, halten sich mit Cybertraining fit. Um die Infektionsketten nachzuverfolgen, arbeitet der Klub mit dem Gesundheitsamt Heidelberg zusammen. Am Donnerstag vor einer Woche war der Bundesligist in der Europa League auf Slovan Liberec getroffen. Den Tschechen fehlten coronabedingt 15 Spieler. Unklar, ob es einen Zusammenhang gibt.