Corona-Chaos in Brasilien: Gesundheitsbehörde unterbricht Topspiel gegen Argentinien 

Aufregung in Brasilien: Das WM-Qualifikationsspiel der südamerikanischen Fußball-Giganten Brasilien und Argentinien, das sogenannte Superclasico, ist am Sonntagabend nach sechs Minuten unterbrochen worden. Offizielle der Gesundheitsbehörde betraten plötzlich den Rasen der WM-Arena in Sao Paulo und sorgten damit für die Unterbrechung der Partie. Angeblich hatten drei Nationalspieler Argentiniens die Quarantäne-Anordnungen missachtet.

Zum Hintergrund: Die brasilianische Gesundheitsbehörde (Anvisa) hatte kurz vor der Partie Quarantäne für die vier argentinischen Nationalspieler aus der englischen Premier League, Emiliano Martínez und Emiliano Buendía von Aston Villa sowie Giovanni Lo Celso und Cristian Romero (beide Tottenham Hotspur), angeordnet. Martinez, Romero und Lo Celso spielten allerdings trotzdem von Beginn an für Argentinien im Klassiker zwischen den südamerikanischen Fußball-Großmächten - zum Missfallen der Gesundheitsbehörde, deren Mitarbeiter den Platz betraten. Die argentinische Mannschaft verschwand daraufhin in die Katakomben des Stadions.

"Die Anvisa hält die Situation für ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko und hat daher den örtlichen Gesundheitsbehörden geraten, die sofortige Quarantäne der Spieler zu verhängen, denen die Teilnahme an jeglichen Aktivitäten untersagt ist", hieß es in einer Mitteilung der Behörde vor dem Spiel. Zudem sollten die Spieler nicht weiter auf brasilianischem Gebiet bleiben dürfen. Martínez, Buendía, Lo Celso und Romero waren mit der argentinischen Nationalmannschaft aus Caracas nach Brasilien gekommen. Bei der Einreise gaben die England-Profis laut der Anvisa nicht an, dass sie in den vergangenen 14 Tagen im Vereinigten Königreich, Nordirland, Südafrika oder Indien gewesen sind. Ausländische Reisende, die in diesem Zeitraum dort waren, dürfen wegen der Corona-Einschränkungen nicht nach Brasilien einreisen.