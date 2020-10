Corona-Chaos in der NFL: Spiel der New England Patriots nach positivem Fall verschoben

Das Coronavirus wirbelt den Spielplan der nordamerikanischen Football-Liga NFL erneut durcheinander! Nachdem schon in der Vorwoche das Spiel der Tennessee Titans gegen die Pittburgh Steelers komplett abgesagt und auf den 25. Oktober verschoben wurde, gibt es nun auch am fünften Spieltag erneut Termin-Probleme aufgrund von positiven Corona-Fällen in einigen Mannschaften.

Konkret betroffen ist aktuell das Spiel der New England Patrios gegen die Denver Broncos. Dieses hätte am Montagabend (23 Uhr deutscher Zeit) stattfinden sollen, nachdem es bereits von Sonntagabend verschoben wurde. Dies Partie musste nun aber gänzlich für die fünfte Spielwoche abgesagt werden, da es am Sonntagmorgen erneut einen positiven Corona-Fall gegeben hat. Neuer Spieltermin ist wohl der kommende Sonntag, was einige User des Online-Spiels Fantasy Football vor große Probleme stellen dürfte.

Aufgrund des positiven Corona-Befunds eines weiteren Spielers mussten die Patriots ihr Trainingsgelände erneut schließen - zum dritten Mal seit dem 3. Oktober. "Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit dem medizinischen Fachpersonal getroffen, um die Gesundheit der Spieler, Trainer und aller Beteiligten am Spieltag sicherzustellen", hieß es in einer Mitteilung. Es ist nach den Superstars Cam Newton und Stephen Gilmore bereits der dritte positive Corona-Befund im Team des mehrmaligen Super-Bowl-Champions.

Tennessee Titans erneut mit positivem Corona-Fall Doch nicht nur die Patriots sind betroffen. Auch die Tennessee Titans haben am Sonntagmorgen bekanntgegeben, dass es im Teamumfeld ebenfalls einen weiteren positiven Corona-Test gibt. Damit musste auch dieses Team das Trainingsgelände schließen. Ob die Partie gegen die Buffalo Bills am Dienstagnacht stattfinden kann, ist aktuell mehr als fraglich. Damit könnte innerhalb einer Woche das zweite Spiel der Titans verschoben werden, was die Liga und Fans, die Fantasy Football spielen, besorgt zurücklassen wird.