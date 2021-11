Corona-Chaos beim SV Sandhausen: 18 positive Befunde – Spiel gegen St. Pauli auf der Kippe

Harter Schlag für den SV Sandhausen: Wie der Zweitligist am Donnerstagabend mitteilte, sind ganze 18 Personen aus dem Mannschafts- und Betreuerkreis des SVS positiv auf das Coronavirus getestet. Nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden am Samstag hätten einige Spieler am Mittwoch beim ersten Training nach dem Spiel über Erkältungssymptome geklagt. Ein umgehend durchgeführter Schnelltest habe bereits Hinweise auf Corona-Befunde ergeben. Eine PCR-Testreihe bestätigte am Donnerstag dann zwölf Infektionen im Spielerkreis und sechs weitere Fälle aus dem Umfeld der Mannschaft.

