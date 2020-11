Corona-Chaos um Ukraine: Alle Nationalspieler plötzlich negativ getestet

Nach der Absage des Nation-League-Spiels zwischen Schweiz und der Ukraine wegen positiver Corona-Tests sind alle ukrainischen Spieler bei der Ankunft in Kiew negativ getestet worden. Darunter waren auch die zuvor positiv getesteten Sergej Kriwzow und Junior Moraes, teilte der ukrainische Verband am Donnerstag in Kiew mit. Die neuen Tests seien unmittelbar auf dem Flughafen von Mitarbeitern eines UEFA-zertifizierten Labors vorgenommen worden.

