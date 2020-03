Nach der Corona-Quarantäne: Hannover 96 will wieder trainieren - im NLZ

Trainer Kenan Kocak ist wieder bei seiner Familie in Mannheim, die Spieler von Hannover 96 bis Donnerstag in Quarantäne. Bevor sie ihre Wohnungen wieder verlassen dürfen, werden sie erneut auf das Coronavirus getestet. Infiziert waren nur Timo Hübers und Jannes Horn. Sind alle Profis nach den 14 Tagen Hausarrest coronafrei, will 96 „den Betrieb wieder aufnehmen“, wie Profichef Martin Kind ankündigt. Seine Frage aber ist: „Dürfen wir überhaupt trainieren?“

Ansprechpartner sind das Gesundheitsamt und das für den Sport zuständige Innenministerium von Boris Pistorius. 96 ist nicht der einzige Profi-Fußballverein der ersten beiden Ligen in Niedersachsen. Grundsätzliche Bedenken scheint es vom Ministerium aber nicht zu geben – der VfL Wolfsburg nimmt am Montag wieder das Training auf.