Erster Corona-Fall im deutschen Fußball: 96-Profi Timo Hübers hat sich auf Party angesteckt

Timo Hübers wurde am 20. Juli 1996 in Hildesheim geboren. Bei Hildesia Diekholzen lernte der 1,90 Meter große Innenverteidiger das Fußballspielen. ©

Mit 1.300 Zuschauern: Hübers soll bei Handballspiel gewesen sein

Hübers war am Samstagabend - am Tag nach dem 3:0-Sieg in Nürnberg - beim Treffen ehemaliger Schüler der Hildesheimer Michelsen-Schule. In der Gaststätte Kupferschmiede hat er sich bei einer 21-jährigen Ex-Schülerin angesteckt.

Die Studentin war zuvor in Südtirol in Italien zum Ski fahren - und hat sich da infiziert. Diagnostiziert werden konnte das Virus bei ihr, weil sie als Stammzellen-Spenderin vorgesehen war. Die Frau ist jetzt in Quarantäne, zeigt aber keine Symptome. Am Sonntag soll Hübers noch einer von 1.300 Zuschauer beim Oberligaspiel des VfV Hildesheim gegen Northeim gewesen sein. Nachdem er erfuhr, dass bei seiner ehemaligen Mitschülerin das Coronavirus festgestellt worden war, ging Hübers, der auch keine Symptome zeigte, ebenfalls zum Arzt und ließ sich testen.

Kontakt zur Mannschaft hatte das Eigengewächs in diesem Zeitraum nicht mehr. Bei 96 war Sonntag und Montag trainingsfrei, am Dienstag fehlte er schon mit Magen-Darm-Problemen.