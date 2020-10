Corona-Krise vor DFB-Länderspiel: Ukraine holt 45-jährige Torwart-Legende aus dem Ruhestand

Die durch zahlreiche Corona-Fälle geschwächte ukrainische Nationalmannschaft hat kurz vor einem Testspiel in Paris gegen Frankreich den 45 Jahre alten Torwarttrainer Alexander Schowkowski in den Kader aufgenommen. „Die Situation könnte leicht lustig sein, wenn sie nicht so betrüblich für die Mannschaft wäre“, sagte Schowkowski einer Mitteilung zufolge am Mittwoch.